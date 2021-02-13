Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.
Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.
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