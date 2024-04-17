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Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın batısındaki Ehime eyaleti açıklarında bulunan Bungo-suido Boğazında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde 6,4 ve 5 büyüklüğünde art arda iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

6,4 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre ve 5 büyüklüğündeki deprem 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ajans, depremlerin merkez üssünün Japon Kyushu ve Şikoku adalarını ayıran bir boğaz olan Bungo-suido Boğazı olduğunu belirterek, herhangi bir tsunami uyarısı verilmediğini belirtti.

Bungo-suido Boğazı, Seto İç Denizi ile Filipin Denizi'ni birbirine bağlıyor.

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