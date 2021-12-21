Japonya'da 3 mahkum idam edildi

Dünyada idam cezasını uygulanmaya devam ettiği sayılı ülkelerden olan Japonya'da hükümet daha önce ölüm cezasına çarptırılan 3 mahkumun cezasının bugün infaz edildiğini açıkladı.

Yeni başbakanın dönemindeki ilk idamlar

2019 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk infazlar, Japonya Başbakanı Fumio Kişida döneminin de ilk idamları olarak kayıtlara geçti.

İdam edilen mahkumlardan 65 yaşındaki Yasutaka Fujişiro, 2004 yılında Hyogo eyaletinde 7 akrabasını öldürme suçundan hüküm giymişti.

54 yaşındaki Tomoaki Takanezawa, Gunma eyaletindeki bir oyun salonunda bir çalışanı öldürdüğü gerekçesiyle, 44 yaşındaki Mitsunori Onogawa de farklı bir oyun salonunda 1 kişiyi öldürme suçundan idam cezasına çarptırılmıştı.

107 kişi infaz bekliyor

Bugünkü idamların ardından ülkede ölüm cezasının infazını bekleyen mahkumların sayısı 107 oldu.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yardımcısı Seiji Kihara, menfur suçların halen işleniyor olması nedeniyle idam cezasını kaldırmanın uygun olmadığını belirterek, "Birçok Japon, aşırı derecede kötü niyetli suçlar karşısında ölüm cezasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.