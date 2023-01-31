Japonya ve NATO ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde anlaştı

Kişida, Tokyo'da bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında Kişida, Avrupa'nın, Hint-Pasifik'te gittikçe artan angajmanını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna krizi, Tayvan Boğazı, Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi ve Kuzey Kore konularının gündeme geldiğini kaydeden Başbakan Kişida, "Serbest ve açık bir uluslararası düzeni korumak ve güçlendirmek için birlikte çalışmak her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Aralık 2022'de güncellediği ulusal güvenlik stratejisini NATO Genel Sekreteri'ne anlattığını ve bu konuda destek gördüğünü kaydeden Kişida, Japonya-NATO ilişkilerinin güçlendirilmesinde mutabık kaldıklarını aktardı.

"Atlantik ve Pasifik güvenliği bağlantılı"

Görüşmeye ilişkin ortak açıklamaya göre, güç dengesi ve artan uluslararası rekabet ortamında serbest ve açık uluslararası düzenin tehlikede olduğunu kaydeden Kişida ve Stoltenberg, Japonya-NATO ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaşmaya vardı.

Açıkamada, "Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik'in güvenliğinin yakından bağlantılı olduğunu kabul ediyoruz. Değişen stratejik ortama yanıt verebilmek için Japonya-NATO işbirliğini daha da güçlendirme ihtiyacını vurguluyoruz." denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, kurala dayalı uluslararası düzen, Hint-Pasifik'teki güç dengesi dahil küresel güvenlik ortamını da derinden değiştirdiği kaydedilen açıklamada, "Japonya-NATO işbirliğinin, bu çetin ve karmaşık güvenlik ortamında değerini göstereceğine ikna olduk." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Çin

Çin-Rusya arasında artan askeri ilişkilere yönelik endişelerini dile getiren Kişida ve Stoltenberg, "Japonya civarında ortak operasyonlar ve tatbikatlar dahil olmak üzere Rusya'nın Çin ile artan askeri işbirliğini endişeyle karşılıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Güney Çin Denizi bölgesindeki askerileşme faaliyetlerini eleştiren ikili, Çin'e şeffaflığı artırma, uluslararası silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmasını önleme gibi konularda işbirliği yapması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore ve Tayvan Boğazı

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı, "uluslararası toplumun güvenlik ve refahının vazgeçilmez unsuru" olarak niteleyen liderler, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarını kınadı.

Kişida ile Stoltenberg, Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması çağrısı yaptı.

Stratejik olarak değişken ortama dikkat çeken iki lider, donanma güvenliği ve silahların kontrolünden siber güvenlik ve dış uzaya kadar çeşitli alanlarda NATO-Japonya işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.