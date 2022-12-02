Japonya üst tura çıktı. Japonlar sevince boğuldu!
2022 Katar Dünya Kupası'nda Japonya İspanya'yı 2-1 mağlup ederek lider durumda üst tura çıktı. Japonya galibiyetinin sonucunda Almanya kupanın dışında kaldı.
Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen FIFA 2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında "Samurai Blue" ekibi, İspanya ile karşılaştı.
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Japonya Ulusal Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkışı Japonlar tarafından büyük sevinçle karşılandı.
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Rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan Japonya, bu sonuçla ikinci galibiyetini aldı ve E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamladı.
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Grup aşamasında Almanya'dan sonra İspanya'yı da mağlup etmeyi başaran Asya temsilcisi, böylelikle ismini üst tur aşamasına yazdırdı.
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