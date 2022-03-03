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Japonya, Ukrayna'dan mülteci kabul edecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesine Ukraynalı mülteci kabul etmeyi planladıklarını söyledi.

Başbakan Kişida, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin yakın zamanda, Ukrayna'dan mülteci kabul edeceğini, ilk aşamada "Japonya'da akrabası ve tanıdığı olanlara" öncelik tanınacağını söyledi.

Krizin aciliyeti göz önüne alındığında ülkesinin kapılarının "diğer kişilere de açık olacağını" ifade eden Kişida, "Ukrayna halkıyla dayanışma halinde olunduğunu göstermek istediklerini" belirtti.

Rusya'nın savaş açması sonrası "dünyanın kritik bir dönemeçte" olduğunu kaydeden Kişida, "Ukrayna'da durum ciddi ve mültecilerin sayısı gittikçe artıyor" diyerek, bu durumun üstesinden gelinebilmesi için en yakın zamanda hazırlıklarını yapacaklarını dile getirdi.

Kişida, Kovid-19 kaynaklı sınır kapısı önlemlerinin mart başında gevşetilmesi sonrası ülkeye alınan günlük yolcu sayısının 5 bine çıkarıldığına işaret ederek, Ukrayna'dan kabul edilecek mültecilerin, günlük sayının dışında tutulacağını aktardı.

 

 

 

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