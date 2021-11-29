Japonya tüm yabancıların ülkeye girişini yasaklıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Tokyo’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Japonya’nın Kovid-19’un omicron varyantından dolayı, 30 Kasım’dan itibaren tüm yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişini yasaklayacağını kaydetti.

Bu tedbir, varyanta ilişkin daha fazla bilgi edinilene dek sürdürülecek bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kishida, bu kararın Japonya’da yaşayan ve çalışan yabancılara uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bilgi vermedi.

Japonya Başbakanı, riskli ülkelerden dönen Japon vatandaşlarının sıkı karantina kurallarına tabi olacağını belirtti.

Birçok ülke omicron alarmı verdi

Geçtiğimiz hafta Güney Afrikalı bilim insanlarının keşfettiği ve mevcut mRNA aşılarından kaçabileceği tahmin edilen yeni koronavirüs varyantı omicron ülkelerin peşisıra seyahat tedbirleri açıklamasına neden oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma akşamı yaptığı açıklamada Güney Afrika ile birlikte Botswana, Mozambik, Namibia ve Zimbabve’den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Haftasonu boyunca birçok ülke de tedbir yarışına girdi. İsrail yabancıların ülkeye girişini iki hafta askıya aldı, Japonya da aynı tedbiri uygulayacak. İngiltere tüm yabancı yolcuların PCR testinden geçmesine ve test sonuçları açıklanana kadar karantinaya girmesine karar verdi.

ABD, AB, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan ve Güney Kore, Afrika’nın güneyinden gelen yolcular için seyahat kısıtlaması veya karantina önlemi açıkladı. Ülkeler önlemlerini sıkılaştırılırken tespit edilen vaka sayıları da artıyor. Hollanda pazar günü 13 omicron vakası tespit ettiğini açıklarken, İngiltere’de üç, Avustralya ve Kanada’da iki vaka daha tespit edildi. Varyantın keşfedildiği Güney Afrika ise seyahat kısıtlamalarına tepkili. Ülkenin Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa virüsün etkilerinin tespit edilmeden katı önlem almanın erken olduğunu belirtti. Seyahat kısıtlamalarının ilk aşamada başta Noel rezervasyonları olmak üzere konaklama, havayolları gibi sektörleri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Bernstein analisti Alex Irving “PCR testleri zorunluluğu gibi önlemlerle Noel rezervasyonlarının önceki beklentilerimize göre daha zayıf olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.