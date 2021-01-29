Japonya, Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemekte kararlı

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantısında konuşan Yoşihide, yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön safta mücadele verdiğini söyledi.

Japonya’da temmuzda başlaması öngörülen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yeniden erteleneceğine yönelik spekülasyonlara değinen Yoşihide, "Dünyaya umut ve cesaret getiren oyunları düzenlemeye kararlıyız" ifadesini kullandı.

Yoşihide, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın planlandığı üzere düzenleneceğini ve B planlarının olmadığını belirten Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile güvenli ve emniyetli bir etkinlik düzenlemek için temas halinde olduklarını söylemişti.

Yoşihide, "Koronavirüs kaynaklı korumacı politikalarının ortasında, Japonya, serbest ve adil ekonomik alanları genişletme ve kurallara dayalı çok taraflı serbest ticaret sistemini güçlendirme çabalarında liderlik yapacak" dedi.

23 Temmuz’da Tokyo’da başlayacak

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın geleceğinin COVID-19 aşı uygulamalarının ilerleyişine bağlı olduğunu belirtmişti.

Salgın sebebiyle tarihte ilk kez ertelenen olimpiyatlar 23 Temmuz’da başkent Tokyo’da başlayacak.