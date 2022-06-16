Japonya Merkez Bankası'na "tedbir uyarısı"

Japon yeni, ABD doları karşısında son 24 yılın en büyük değer kaybına uğradı. 1 dolar, 135 Japon yeni olarak işlem gördü.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "(BoJ'un) Hükümetle uygun şekilde gerekli tedbirleri almasını ümit ediyoruz" dedi.

Hükümetin olası müdahalesine yönelik yorum yapmayan Matsuno, "(Döviz kurlarında) Aşırı dalgalanma ve sistemsiz hareketler, ekonomi ve finansal sistemin istikrarının aleyhine etki ediyor" diye konuştu.

Matsuno, ABD ve diğer parasal yetki kurumları ile yakın iş birliğini sürdürerek, gerekli görüldüğünde uygun şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, Japon yeninin hızlı değer kaybına yönelik, para piyasası hareketlerini dikkatle izleyeceklerini açılamıştı.