Japonya'da kar yağışı hayatı felç ediyor
Japonya'da başkenti Tokyo'da ve Kanto bölgesinde son 4 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleşti.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşanan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 215 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
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Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yayınlanan kar uyarısının ardından, bölgede yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma da gerçekleşti.
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Donmuş yol yüzeyleri trafiğin kapanmasına ve demiryolu ağında da gecikmeler yaşanmasına neden oldu ve sıcaklıklar Tokyo'nun merkezinde -3.5, Saitama'da -8.3 ve Yokohama'da -1.5 derece olarak hissedildi.
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Şehrin Polis Departmanına göre, yaklaşık 100 araba Tokyo, Koto Ward'daki Tokyo Gate Köprüsü'nde mahsur kaldı.
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