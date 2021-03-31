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Japonya Dünya Kupası elemeleri maçında Moğolistan'a 14 gol attı

Japonya, Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında Moğolistan ile karşılaştı. Deplasmanda rakibine acımayan Japonya, sahadan 14-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Japonya, Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında Moğolistan ile karşılaştı. Deplasmanda rakibine acımayan Japonya, sahadan 14-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Japonya, Dünya Kupası elemelerinde tarihi bir skora imza attı. Moğolistan ile deplasmanda karşı karşıya gelen Japonya Milli Takımı, zayıf rakibine 14 gol attı.

Mücadele boyunca üstün bir oyun sergileyen Japonya, rakibi karşısında 34 şut denemesi yaparken bunlardan 25'in de isabet sağladı. Moğolistan ise maç boyunca isabetli şut atamadı.

Japonya'da Yuya Osaka, hat-trick yaparken Inagaki, Ito ve Furukashi takımlarına attıkları iki golle katkı sağladı.

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