Japonya Dışişleri Bakanı'ndan güvenlik açıklaması!

Hayaşi, Almanya'daki 59. Münih Güvenlik Konferansı marjında düzenlenen "Hint-Pasifik'te Güç Dengesini Korumak" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna krizinin ilk yıl dönümüne erişileceğini belirterek, Japonya'nın, Rusya karşıtı uluslararası yaptırımlara güçlü kararlılıkla katılım gösterdiğini dile getirdi.

Dünyanın hiçbir yerinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine müsamaha gösterilmemesinin önemini vurgulayan Hayaşi, Hint-Pasifik'teki tansiyona dikkati çekti.

Japonya'nın etrafındaki sularda artan askeri faaliyetlerle Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine işaret eden Hayaşi, Doğu Asya'nın güvenlik ortamına yönelik taşıdığı kaygıları aktardı.

"Bugünün Ukraynası, yarının Doğu Asyası olabilir" diyen Hayaşi, Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı sonrası en ciddi ve karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.