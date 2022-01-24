Japonya'daki dev buz sarkıtları görenleri hayran bırakıyor
Japonya'nın Saitama eyaletinde yer alan Chichibu bölgesinde kış mevsiminde oluşan dev buz sarkıtları Japonların hafta sonları ziyaret ettiği bir turizm merkezi haline geldi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 1.5 saat mesafede yer alan Chichibu bölgesinde kış mevsiminde oluşan dev buz sarkıtları hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.
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Ocak ayının başından Şubat ayının ortasına kadar devam eden bu görsel şölen bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirdi.
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Sarkıtların olduğu bölgeye, yetkililer tarafından bir parkur oluşturulmuş durumda.
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