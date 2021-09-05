Japonya Başbakanı Suga görevini bırakıyor

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, 29 Eylül'de yapılacak parti liderliği seçiminde yeniden aday olmayacak. Kovid salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle eleştirilen Suga'nın parti liderliği yarışından çekilmesi şaşkınlık yarattı. Başbakan Suga, “Parti liderliği için aday olmamaya karar verdim. Ben Kovid-19 ile mücadeledeki çalışmalara daha fazla yoğunlaşmak istiyorum.” dedi. Yoşihide Suga, geçen yıl Eylül ayında Şinzo Abe'den başbakanlık görevini devralmıştı.

Suga'nın ardından LDP liderliği için iki isim ön plana çıkıyor. Parti içi kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'nin 29 Eylül'de yapılacak kongrede yarışması bekleniyor. LDP'nin Japonya Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olması nedeniyle partinin yeni lideri aynı zamanda Japonya'nın başbakanı olacak.

Kovid-19'la mücadelede zor günler geçiren Japonya'da başkent Tokyo dahil 21 eyalette salgın gerekçesiyle OHAL ilan edilmişti. Hükümetin salgına rağmen Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması kamuoyunda Başbakan Yoshihide Suga'ya karşı tepkilere neden olmuştu.

Başbakan Suga'nın görevini bırakacağını açıklaması Japon piyasalarında olumlu karşılandı. Japon borsasında Tokyo Hisse Senedi Fiyat Endeksi "Topix", 30 yıl aradan sonra 1,6 artış gösterirken, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın borsa endeksi "Nikkei" ise yüzde 1,8 yükseldi. Haberin ardından Japon Yeni de ABD Doları karşısında değer kazandı.