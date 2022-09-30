Japon sokak dansçıları Kapadokya'da!

Türkiye'nin, ziyaret ettikleri 34. ülke olduğunu kaydeden Tony Atsushi, "Japonya'da çok gösteri yapıyoruz. Sözlü değil, müzikli bir dans gösterisi yapıyoruz. Bu yüzden başka ülkelerde de düzenleyebiliyoruz. Kapadokya'dan önce Ankara'da etkinlik gerçekleştirdik. Türk çocukları sıra dışı eğlenceli ve hareketliydi. Bu gösteriden çok mutlu olduk." dedi.