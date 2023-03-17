Japon otomotiv devine yeni CEO!

Mazda'dan yapılan açıklamaya göre, Masahiro, bu yıl haziran ayındaki Japon firmanın yıllık hissedarlar toplantısı sonrasında görevine resmen başlayacak.

Küresel satış ve pazarlama tecrübesiyle tanınan Masahiro, daha önce Mazda'nın Kuzey Amerika operasyonlarını yönetmişti.

Masahiro'nun ekseriyetle, Mazda'nın küresel otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 30'unun gerçekleştiği ABD pazarına aşina olduğu biliniyor.

Japon üretici firma Mazda'nın mevcut Başkanı ve CEO'su Marumoto Akira'nın, yeni dönemde Kıdemli Danışman pozisyonuna getirileceği bildirildi.