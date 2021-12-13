Japon milyarder uzaydan para dağıtacak
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 'in , 2023 yılında Ay'a gerçekleştireceği turistik uçuşta uzaya gidecek olan Japon milyarder Yusaku Maezawa uzaydan para dağıtacağını söyledi
Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, 2023 yılında Ay'a gerçekleştireceği turistik uçuşta Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa'yı da götürecek.
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45 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na turistik bir seyahat gerçekleştirmişti.
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Japonya’nın en zengin insanlarından biri olan ünlü iş insanı Maezawa, uzay istasyonunda 12 gün kalacak ve ardından Dünya'ya dönecek.
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UZAYDAN PARA DAĞITACAK
1.9 milyar dolar servete sahip olan Japon milyarder, istasyona olan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, yörüngede bulunduğu süre boyunca yeryüzündekilere para dağıtacağını belirtti.
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