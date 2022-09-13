Japon işi Starbucks!
Geleneksel Edo tarzı mimarisiyle Japonya'nın en güzel Starbucks şubesi görenleri kendine hayran bırakıyor.
Geleneksel Japon mimarisiyle dizayn edilen Starbucks, görenleri büyülüyor.
Saitama Eyaleti'ndeki Kawagoe kasabasında yer alan Starbucks, farklı bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin gözde mekanı haline geldi.
Başkent Tokyo’ya trenle yarım saatlik mesafede bulunan Starbucks, 18. yüzyıl Edo dönemi mimarisi tarzında tasarlandı.
Mekanın iç kısmında bir de Japon bahçesi bulunuyor.
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