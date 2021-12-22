Japon güzelin kimonosu ülkeyi karıştırdı
70. Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl İsrail'in Eilat kentindeki Universe Dome'da gerçekleştirildi. Yarışmaya dünyanın dört bir yanından 80 yarışmacı katıldı. Yarışmada Japonya'yı temsil eden Juri Watanabe'nin kıyafeti Japonya'yı karıştırdı.
Harajuku modası
Bazı Japonlar, kıyafeti Harajuku modasını yantısan harika bir kombin olarak değerlendirirkeni, bir çok Japon giydiği kıyafet yüzünden Watanabe'ye ateş püskürdü.
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Her ne kadar yarışmanın sunucusu tarafından övgüyle karşılansa da Japon modelin giydiği kimono Japonya'da genel olarak Japon kültürüne hakaret olarak yorumlandı.
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Japonya'da dövme pek hoş karşılanmaz.
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Watanabe'nin kıyafeti ünlü Japon animesi Sailor Moon'da esintiler taşıyordu.
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