Japon fenomen Yoshi metrobüslerden dert yandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, her geçen gün kaza, arıza ve tuhaf olaylarla gündeme gelen İETT sorununa bir türlü çözüm bulamıyor.

Son olarak Eminönü'nden denize düşen otobüs ile gündeme gelen İETT, bitmek tükenmek bilmeyen sorunları ile İstanbullu vatandaşları adeta toplu taşımadan soğuttu.

İstanbul'da yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto da metrobüslerden dert yandı.

Yoshi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben sanırım belalıyım. Ne zaman metrobüse binsem motorundan dumanlar çıkıyor. İnsanlar kavga ediyor, bayılıyor, çok kötü kokuyor. Metrobüste beni görürseniz kaçmanız lazım"