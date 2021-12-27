Japon elektronik devi Kaga Electronics Çin'deki yatırımlarını Türkiye'ye taşıyor
Japon elektronik devi Kaga Electronics Türkiye'deki yatırımlarını büyütüyor. Kaga'nın milyonlarca dolarlık Türkiye hamlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yeni Türkiye Modeli'nin de ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor.
Yeni Türkiye Modeli'nin ilk yatırımı Japonya'dan!
Japon elektronik devi Kaga Electronics Türkiye'deki yatırımlarını büyütme kararı aldı.
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Bugüne kadar Türkiye'de sadece klima bileşenleri üreten Kaga, 2022 itibarıyla Türkiye üretimini büyütüyor.
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Milyonlarca dolarlık yatırımı içeren Türkiye hamlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme hedefleriyle geçtiğimiz hafta açıkladığı Yeni Türkiye Modeli'nin de ilk yatırımı olma özelliği taşıyacak.
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Kaga Electronics bu yatırım hamlesiyle şirketin Avrupa ve Ortadoğu müşterilerine daha da hızlı ve efektif hizmet vermeyi planlıyor.
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