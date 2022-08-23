James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı!
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce benzeri görülmemiş görüntülerini ortaya çıkardı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu
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Daha önce James Webb Uzay Teleskobu bu görüntülerle gündeme gelmişti.
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İşte gündeme geldiği görüntülerden biri, James Webb ile kainatın kökenlerine yolculuk.
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James Webb'in yayınladığı son görüntüler. Jüpiter'in en net çekilmiş fotoğrafı.
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