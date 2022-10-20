James Webb Teleskobu, "Yaratılış Sütunları"nı görüntüledi

Yaratılış Sütunları denen, soğuk ve yoğun hidrojen ve toz bulutundan oluşan bu eşsiz görsel dünyadan 6 bin 500 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Daha önce de Hubble'ın görüntülediği sütunların en net görüntüsü James Webb uzay teleskobu tarafından kayda alındı. Bugüne kadar görüntülenen en ünlü görsel Hubble’ın 1995 ve 2014 yıllarında çektiği fotoğraflardı. James Webb ise bize yeni ve büyüleyici bir perspektif sunuyor.

Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Bilim Danışmanı Prof. Mark McCaughrean kaydedilen görüntüler hakkında şu ifadeleri kaydetti: "Kartal Nebulası’nı 1990 yılından beri inceliyorum, Hubble’ın gösterdiği o ışık yılları uzunluğundaki sütunların içindeki genç yıldızları görmeye çalışıyorum. James Webb’ten gelecek fotoğrafların büyüleyici olacağını biliyordum. Gerçekten öyle de oldu." dedi.

Sütunlar Kartal Nebulası’nda yer alıyor. Burası, yıldızların oluşmaya devam ettiği aktif bir bölge. James Webb, kızılötesi sensörleri sayesinde sütunlardaki toz bulutlarının bulanıklaştıran etkisini yok ederek, bölgede oluşan yeni yıldızları daha net bir şekilde gözlemleyebiliyor.

Kartal Nebulası’nda bulunan bu sütunlar, etraftaki dev yıldızların yoğun morötesi ışıklarıyla şekil alıyor ve aydınlanıyor. Fakat bu radyasyon aynı zamanda sütunları dağıtıcı bir etkiye de sahip.

Sütunlardan yansıyan ışığın dünyaya ulaşması 6 bin 500 yıl sürdüğü için, Dünya’dan baktığımızda hâlâ sütunların 6 bin 500 yıl önceki halini görebiliyoruz.