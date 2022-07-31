James Webb teleskobu 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) James Webb teleskobu, Dünya'dan üç milyar ışık yılı uzaklıkta ölmekte olan bir yıldızın patlaması olan ilk süpernovasını beklenmedik bir şekilde görüntüledi.

Keşif bilim insanlarını heyecanlandırdı.James Webb Uzay Teleskobu'nun NIRCam kamerası, Dünya'dan yaklaşık 3 ila 4 milyar ışıkyılı uzaklıktaki bir galakside beklenmedik parlak bir nesne tespit etti.

Parlak nesne beş günlük bir süre içinde karardı ve bu, yıldızın patlamasından kısa bir süre sonra tamamen şans eseri yakalanmış bir süpernova olabileceğini düşündürdü.

James Webb Uzay Teleskobu süpernovaları aramak için inşa edilmediğinden keşif bilim insanlarını şaşırttı.

Enerjisi biten büyük yıldızların patlaması: Süpernova

Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması olayına deniliyor. Araştırmacılarının bildirdiğine göre, bir süpernovanın parlaklığı Güneş'in parlaklığının yüz milyon katına ulaşabiliyor.

25 Aralık'ta fırlatılmıştı

NASA 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.

Evrenin şimdiye kadar kaydedilmiş en derin görüntüsü

Uzay çalışmalarında heyecan verici bir gelişme daha yaşanmıştı. Evrenin şimdiye kadar kaydedilmiş en derin görüntüsü yayımlandı.

NASA, uzay teleskobu James Webb’in Dünya'nın yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzağında kaydettiği ilk renkli fotoğrafı paylaştı. James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğraflar uzay bilimi adına bir ilk oldu.