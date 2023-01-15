Jack Nicholson'ın arkadaşları endişeli: "En son 2021'de evden çıktı"
Arkadaşları, Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığını ve dünyaca ünlü oyuncunun akıl sağlığı için endişelendiklerini söyledi.
Ünlü magazin sitesi Radar'a konuşan kaynaklar, 85 yaşındaki Nicholson'ın kendisini ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki evine kapadığını ve izole bir hayat sürdüğünü belirtti.
1 6
Kaynaklar, ünlü yıldızın demans geçirdiğini ve akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Bu iddialar henüz doğrulanmasa da Nicholson'ın en son Ekim 2021'de bir basketbol maçında görülmüş olması endişeleri arttırdı.
2 6
Nicholson, 2005'te efsanevi oyuncu Marlon Brando'nun ölene kadar yaşadığı Beverly Hills bölgesindeki evi 5 milyon dolara satın almıştı.
3 6
Bir kaynak, oyuncunun arkadaşlarının Nicholson'ın da Brando gibi yalnız bir şekilde ölmesinden korktuklarını dile getirdi.
4 6