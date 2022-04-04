Jaap Uilenberg istifa etti

Uilenberg, "Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg, yazılı bir açıkama yayınlayarak istifa ettiğini açıkladı. Uilenberg’in yazılı olarak sunduğu istifa mektubunda, “Sevgili hakemler, 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk Hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupasına aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Ülkemde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır Hakemlik işinin içindeyim, şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim” ifadelerine yer verdi.