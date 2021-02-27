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J. Statham, Atlas Sineması'nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış programına dünyaca ünlü aktör Jason Statham da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi’nin açılış programına dünyaca ünlü aktör Jason Statham da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış programına dünyaca ünlü aktör Jason Statham da katıldı.

Programın gerçekleştirildiği alana gelen Jason Statham burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve ünlü aktör programın yapılacağı salona geçti.

 

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