Şarkılarıyla bir döneme damga vuran İzzet Altınmeşe şimdi ne yapıyor? İzzet Altınmeşe kimdir?
Kendine has tarzıyla ve sevilen şarkılarıyla bir döneme damga vuran İzzet Altınmeşe'nin şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor. Peki, İzzet Altınmeşe kimdir? İzzet Altınmeşe şimdi ne yapıyor? İzzet Altınmeşe yoga mı yapıyor?
İzzet Altınmeşe kimdir?
İzzet Altınmeşe, 26 Ekim 1945 yılında Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde doğdu. Birkaç aylık iken ailesi Adana’ya göç etti. Küçük yaşlarda türkü söylemeye başlayan Altınmeşe, bir süre berberlik yaptıktan sonra yaklaşık 18 yaşındayken Adana Halk Eğitim Merkezi çalışmalarına katılarak ilk müzik eğitimini aldı. İlk kez Adana’da sahneye çıkan Altınmeşe, ilk plağını 1965 yılında çıkardı.
Altınmeşe, 1966-1968 yılları arasında askerliğini yapan Altınmeşe, askerlik dönüşü Adana’da 2 yıl halk müziği çalışmalarına devam etti. 1970 yılında Ankara’ya yerleşti. 1972 yılında söz ve müziği kendisine ait olan “Biraz Da Bana Gül Kader” adındaki bestesiyle Türkiye'nin tamamında tanındı. 1976 yılında Ankara Radyosu Sanatçılık Sınavını kazandı. Bu dönemde Nida Tüfekçi, Muhlis Akarsu, Coşkun Güla, İhsan Öztürk ve Musa Eroğlu gibi Türk Halk Müziğinin ustaları ile çalışmalarına devam etti.
1977’de kendi derlediği "Maden Dağı" adlı türkü günümüzdeki tanınmışlığının başlangıcı oldu. 1978 yılında "Esmerim" türküsü yılın hit parçası oldu.
Altınmeşe’yi tüm Türkiye’ye tanıtan, “Dert bir değil, elvan elvan” adlı bestesi oldu. Sonraki yıllarda Ankara Radyosu’nda görev aldı ve programlara katıldı. Uzun yıllar İhsan Öztürk’le birlikte çalıştıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Kendi adına bir televizyon programı hazırladı.
İzzet Altınmeşe’nin kaç eseri vardır?
Türk halk müziğine kendine özgü bir yaklaşım ve yorum getiren Altınmeşe, özellikle kendi yöresinden derlediği türkülerle tanındı. Doğu ve Güneydoğu’yu olduğu kadar Kerkük ve Azeri ağzını da yorumlamasıyla bilinen Altınmeşe, derlemeler yaparak 100’ye yakın türküyü halk müziği arşivine kazandırdı. Bugüne dek yaklaşık 25 albüm hazırlayan Altınmeşe’nin bunların dışında 200’e yakın bestesi ve derlemesi bulunuyor. İzzet Altınmeşe'nin 100 civarında derleme, sözü ve müziği kendisine ait olan parçaları mevcut.