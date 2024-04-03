Şarkılarıyla bir döneme damga vuran İzzet Altınmeşe şimdi ne yapıyor? İzzet Altınmeşe kimdir?

İzzet Altınmeşe’nin kaç eseri vardır?

Türk halk müziğine kendine özgü bir yaklaşım ve yorum getiren Altınmeşe, özellikle kendi yöresinden derlediği türkülerle tanındı. Doğu ve Güneydoğu’yu olduğu kadar Kerkük ve Azeri ağzını da yorumlamasıyla bilinen Altınmeşe, derlemeler yaparak 100’ye yakın türküyü halk müziği arşivine kazandırdı. Bugüne dek yaklaşık 25 albüm hazırlayan Altınmeşe’nin bunların dışında 200’e yakın bestesi ve derlemesi bulunuyor. İzzet Altınmeşe'nin 100 civarında derleme, sözü ve müziği kendisine ait olan parçaları mevcut.