30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde evini kaybeden bir vatandaş, kentteki deprem konutları projelerini incelerken karşılaştığı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la sohbet etti. Kaynak: İzmirli depremzededen Bakan Kurum’a teşekkür

‘’SÖZÜNÜZÜN ARKASINDA DURUYORSUNUZ, YAPTIĞINIZ İŞİ BİTİRİYORSUNUZ’’

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evi yıkılan Gülnaz Gönülçalan, deprem konutlarının şantiyelerinde denetim yapmak üzere İzmir’de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanına gelerek yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Gönülçalan ‘’Benim evim depremde yıkıldı, şu anda yapılıyor. O kadar memnunum ki. Politika yapmıyorum. Önce CHP’liydim. Siz eşyamızı verdiniz. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Size teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da saygılar sunuyorum ’’ dedi.

‘’BİZ EN GÜZELİNİ YAPMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem konutlarının temelini attığı sırada teslim tarihi konusunda söz verdiğini hatırlatan Bakan Kurum ise "Konutlarımızı etap etap teslim edeceğiz. Eylül ayında vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Deprem Ekim ayında oldu. Tüm ülke sizin için ağladı, üzüldü. Bu iş bitene kadar da sözümüzün arkasındayız. Sizler en güzeline layıksınız. Biz de en güzelini yapmak için uğraşıyoruz" diyerek Gönülçalan'a her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.