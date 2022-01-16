İzmir'i Kim Yaktı?
Yıllarboyu Tarih, Vatikan gizli arşivlerine girdi, Büyük İzmir Yangını hakkında bilinmeyenleri 98 yıl sonra gün yüzüne çıkarttı!
Büyük İzmir Yangınının üzerinden yaklaşık 98 yıl geçti. Bugüne kadar konuyla ilgili birbirinden önemli günlükler, belgeler, raporlar yayınlandı; kitaplar yazıldı.
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Büyük İzmir Yangını, hala üzerinde tartışılan, soru işaretlerinin giderilmediği tarihi bir vaka olma özelliğini koruyor.
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Geçtiğimiz günlerde dijital platform Netflix’te yayına başlayan Kulüp dizisi konuyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
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Vatikan Gizli Arşivi belgeleri yangının karanlıkta kalan noktalarına ışık tutuyor; bir asırdır yanıt arayan sorulara çarpıcı cevaplar veriyor.
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