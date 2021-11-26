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İzmir'e deprem konutları teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremi sonrası inşa edilen konut ve iş yerlerinin ilk etabının teslim töreninde konuştu. Vatandaşı depreme dayanıklı evlere kavuşturduklarını belirten Erdoğan, "Riskli konutlar süratle dönüştürülsün" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemiz dünyanın en hızlı en etkin en pratik afet müdahale sistemine sahiptir.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık çabaladık. Kimseyi aç, açıkta, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da bir yıl gibi kısa sürede yıkılanların yerine yenilerini inşa ettiysek İzmir'de de aynısını yaptık.

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