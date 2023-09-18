İzmir'deki kazada 3 personel hayatını kaybetti!
Orman yangınına müdahale eden bir helikopterin düşmesiyle 3 personele ulaşmak için çalışmalar devam ederken İzmir'den ikinci günde acı haber geldi. 3 personelin cansız bedenine ulaşılırken, 1'i su yüzeyine çıkarıldı.
Yaz ayları boyunca devam eden orman yangınları büyük korkuya neden oldu.
Yaşanan felakete bir yenisi de İzmir'de eklendi. Menderes ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Havadan ve karadan müdahale edildi
Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı.
Ekipler canla başla müdahale etmeye başladı.
Helikopter baraja düştü
Çalışmalara destek veren 3 gece görüşlü helikopterlerden biri de su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü.
Dünden bu yana 3 personele ulaşmak için arama çalışmaları yürütüldü. Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timleri de helikopterin düştüğü barajda çalışmalara başladı.
Helikopterdeki personelin yakınları da çalışmaları takip ediyor.
3 personel hayatını kaybetti
Bugün ise bölgeden acı haber geldi. 3 personelin de cansız bedenine ulaşıldı.
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