İzmir'deki kazada 3 personel hayatını kaybetti!

Yaz ayları boyunca devam eden orman yangınları büyük korkuya neden oldu.

Yaşanan felakete bir yenisi de İzmir'de eklendi. Menderes ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı.

Ekipler canla başla müdahale etmeye başladı.

Helikopter baraja düştü

Çalışmalara destek veren 3 gece görüşlü helikopterlerden biri de su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü.

Dünden bu yana 3 personele ulaşmak için arama çalışmaları yürütüldü. Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timleri de helikopterin düştüğü barajda çalışmalara başladı.

Helikopterdeki personelin yakınları da çalışmaları takip ediyor.

3 personel hayatını kaybetti

Bugün ise bölgeden acı haber geldi. 3 personelin de cansız bedenine ulaşıldı.