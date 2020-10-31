İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı

Türkiye bugün, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Merkez üssü Seferihisar olan deprem, birçok şehirde hissedilirken, yıkım İzmir'de yaşandı.

341 ARTÇI

Depremin ardından 31’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki duruma ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı.

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 12 bin 708 kişiye çorba dağıtımı yapıldığı belirtildi.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan son açıklama şöyle: "Deprem sonrasında, 31’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 804 vatandaşımız ise yaralanmıştır."