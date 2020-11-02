İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz altında kalan Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina Bayat ile Mukadder ve Dilek Sesver için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Cenazelere omuz veren Bakan Akar ve komutanlar, ailelere taziye dileklerini iletti.

Ayşe Özbek'in cenazesi Bergama'da toprağa verildi

Depremde yıkılan Barış Sitesi'ndeki 7 katlı apartmanın enkazı altından çıkarılan Ayşe Özbek'in cenazesi Zağnos Mahallesi Mezarlığında Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz’un kıldırdığı cenaze namazı ile toprağa verildi.

Cenazeye Özbek'in ailesi ve yakınları, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Uğur Abacı, AK Parti Bergama ilçe Başkanı Sebahattin Güzel ve vatandaşlar katıldı