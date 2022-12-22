İzmir'deki asayiş operasyonlarında 32 kişi yakalandı
İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya farklı suçlardan arananların yakalanmasına yönelik asayiş operasyonlarında 32 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlara 326 polisten oluşan 154 ekip katıldı. Özel Harekat polisleri ile helikopter de operasyonlara destek verdi.
Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.
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