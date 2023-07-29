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İzmir'de uyuşturucu operasyonu!

İzmir'in Çiğli ilçesinde 8 kilo 870 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo 870 gram esrar, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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