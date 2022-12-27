İzmir’de uyuşturucu operasyonu!

İzmir’de dün akşam saatlerinde Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerindeki 50 adrese zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Özel Harekat ve helikopter destekli operasyona 600 polis katıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği operasyona ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

“İlimizde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretinin önlenmesine yönelik Ödemiş ve Tire Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda;

Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde, 50 adrese yönelik, özel harekat ve helikopter destekli 600 personelin katılımıyla yapılan operasyonda;

çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde, 4 adet Hassas Terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek, 6 adet Tüfek ele geçirilmiştir. 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İzmir Polisi olarak uyuşturucu ve tacirlerine karşı yürüttüğümüz mücadelemiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir.”