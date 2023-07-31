İzmir'de ulaşıma yüzde 48 zam!

Ankara ve İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamların ardından bir zam haberi de İzmir'den geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında alınan karara göre İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 oranında zam yapıldı.

Buna göre, İzmir'de 8,78 TL olan ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi. 3 TL olan öğrenci bileti ise 5,14 TL oldu.

3,5 TL olan ilk aktarma ücreti 6,5 TL, 2 TL olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 TL oldu.