İzmir'de ulaşım felç!

İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine kentteki metro ve tramvay istasyonları, "Bu iş yerinde grev vardır" yazısı asılarak kapatıldı.

Grev nedeniyle metro ve tramvay hatlarının bulunduğu bölgelere ilave otobüs ve vapur seferleri konuldu. Toplu ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte trafikte de yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde alınan grev kararından habersiz olan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Metroya binmek için gelen vatandaşlardan Ercan Turalis, gazetecilere eylemden haberi olmadığını ve işe gidemediğini söyledi.

Kendilerine farklı bir ulaşım imkanı sağlanamadığını aktaran Turalis, "Böyle bir yönetime isyan ediyoruz. Biz yıllardan beri CHP'ye oy verdik ama şu an yollarımız kapalı. İşimize gidemiyoruz. Neden böyle oldu, neyin grevi bu? Bunun duyurulması gerekiyordu. Halk ona göre kendisine önlem alırdı. Bu sabah öğrendim. Bilgim yoktu. Ben şimdi taksiyle mi gideceğim?" diye konuştu.

Hasan Arda da eylemi görünce şaşırdığını belirterek,"İşlerimiz var ama şaşkınız. Ben Konak'a gidecektim. Kaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz." dedi.