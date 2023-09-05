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İzmir'de tesettürlü kadına çirkin saldırı!

İzmir Foça'da kaydedilen bir videoda yaşlı bir kadının, çocuğuyla yürüyen tesettürlü kadına, "Atatürk çocuklarıyız biz. O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz. Haydi gidin kara böcekler." dediği görüldü.

Laik yobazlık, geri zihniyetine Atatürk'ü alet etmekten vazgeçmiyor. 

İzmir Foça'da kaydedilen bir videoda yaşlı bir kadının, çocuğuyla yürüyen tesettürlü kadına, "Atatürk çocuklarıyız biz. O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz. Haydi gidin kara böcekler." dediği görüldü.

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