İzmir'de tesettürlü kadına çirkin saldırı!

Laik yobazlık, geri zihniyetine Atatürk'ü alet etmekten vazgeçmiyor.

İzmir Foça'da kaydedilen bir videoda yaşlı bir kadının, çocuğuyla yürüyen tesettürlü kadına, "Atatürk çocuklarıyız biz. O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz. Haydi gidin kara böcekler." dediği görüldü.