AjansHaber.com.tr Gündem İzmir'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan Türkmenistan uyruklu kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki 8710 Sokak'ta silah sesi duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov'un (39) silahla yaralandığı belirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı tesisat ustası Gasanbekov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gasanbekov'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TTB Başkanı Fincancı, tahliye edildi!
Devremülk dolandırıcıları adliyede!
Davutoğlu'ndan masaya gözdağı!
Kurtulmuş'tan seçim tarihi açıklaması!
İmamoğlu'ndan hakkında açılan davaya cevap!
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Şentop, İsveçli mevkidaşının ziyaretini iptal etti