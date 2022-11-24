İzmir'de silahla 2 kuzen öldürüldü!

Alınan bilgiye göre, amca çocukları Mustafa ve Mutlu Aksu ile F.A. arasında Yalı Mahallesi 105 Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda F.A. üzerindeki silahla Mustafa ve Mutlu Aksu'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde Mustafa ve Mutlu Aksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli F.A. ve ağabeyi Ö.A.A'yı gözaltına aldı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Mustafa ve Mutlu Aksu'nun cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kuzenlerin cenazeleri yarın Karabağlar Kavacık Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayda hayatının kaybeden Mutlu Aksu'nun ağabeyi Muhammet Mustafa Aksu'nun (33) 6 Ağustos 2020'de Güzelbahçe Payamlı Mahallesi'nde, F.A. ile Ö.A.A'nın akrabası M.Y. tarafından silahla öldürülmesi sebebiyle taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.