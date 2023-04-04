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İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

İzmir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle Bayraklı ile Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.

Kentte özellikle Kemalpaşa Caddesi, Çınarlı ve Işıkkent bölgelerinde giderlerin tıkanması nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle rögarların taşması sonucu yollarda oluşan su birikintileri, bazı bölgelerde trafikte aksamalara neden oldu.

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