AjansHaber.com.tr Gündem Enkaz altından bir kişi daha çıkarıldı

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kişi yaralı olarak çıkarıldı

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından Pusat isimli bir arama kurtarma köpeğinin tepki vermesi sonrası bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.

6,6 şiddetindeki deprem sonrası mucize haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışan ekipler enkaz altından bir kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Pusat isimli arama kurtarma köpeğinin tepki verdiği alana yönelen ekipler enkazdan bir kişiyi yaralı olarak çıkarmayı başardı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
3 yaşındaki Elif'i enkazdan kurtaran kahraman
Bir anne ve 4 çocuğu enkazdan çıkarıldı
6,6'lık depreme gökdelen tepesinde yakalandı
Depremle ilgili provokasyon yapan kişi gözaltında
Anne ve 2 çocuğuna ulaşan ekip o anları anlattı
Edanur Türkiye'nin gönlüne taht kurdu
Deprem provokasyonuna geçit yok