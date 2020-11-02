İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kişi yaralı olarak çıkarıldı

6,6 şiddetindeki deprem sonrası mucize haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışan ekipler enkaz altından bir kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Pusat isimli arama kurtarma köpeğinin tepki verdiği alana yönelen ekipler enkazdan bir kişiyi yaralı olarak çıkarmayı başardı.

#SONDAKİKA

Enkaz altından bir kişi daha çıkarıldı!



🔹Elif bebeğin mucizevi bir şekilde enkaz altından kurtarılmasının ardından, Rıza Bey Apartmanı enkazından Pusat isimli bir arama kurtarma köpeğinin tepki vermesi sonrası bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.#ipek pic.twitter.com/YK3Ijo6lVi — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 2, 2020