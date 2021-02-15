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İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 4 şüpheli ile sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bazı şüphelilerin, örgütün kırsaldaki uzantılarıyla bağlantılı olduklarının değerlendirildiği öğrenildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

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