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İzmir'de pazar yerlerinde HES kodu zorunluluğu

İzmir'de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında, pazar yerlerine HES kodu zorunluluğu getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Valilik, mahalle, semt pazarlarının girişlerinde, alışveriş merkezlerinde (AVM) çalışan personel ve yöneticilere Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alınması zorunlu hale getirildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

-İl, ilçe ve beldelerimizde bulunan mahalle/semt pazarlarında satış yapan pazarcı vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazaryerlerine girişlerine izin verilmesine,

- Pazaryerlerinde HES kodu sorgulaması için zabıtanın etkin olarak kullanılmasına,

-AVM’lerde çalışan personel ve yöneticilerinin, AVM girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılmasına, uygulamanın yapılıp yapılmadığının AVM Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu tarafından kontrol edilmesine,

-HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya E-Devlet uygulaması üzerinden HES kodu alınmasına yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

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