İzmir'de orman yangını: 1 kişi şehit oldu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da şehit olan yangın işçisiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yumaklı'dan taziye mesajı

Bakan Yumaklı, "İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." ifadelerinde bulundu.

"Dikkatsizlik sonucu yangın oluştu"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Aliağa'daki yangın bir vatandaşımızın dikkatsizliği ile çıktı. Vatandaş, bahçede kaynak yaparken, sıçrayan bir kıvılcımdan dolayı yangın çıkıyor” dedi.

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçesinde çıkan orman yangınları tamamen söndürüldü. Menderes’te 270 ve Aliağa’da ise 120 olmak üzere toplam 390 hektar alanın zarar gördüğü yangınlarda, alevlerin sıçradığı 4 evden 2’i tamamen yandı.

Menderes'teki yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 personel yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralanan personelden 34 yaşındaki arazöz şoförü Mustafa Gürpınar hayatını kaybederken; 2 personelin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 1 personelin de tedavisine serviste devam edildiği öğrenildi.