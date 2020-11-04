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İzmir'de kurtarma çalışmaları tamamlandı

AFAD Başkanı Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası başlayan arama ve kurtarma çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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