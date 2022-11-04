Buca merkezli 4,9 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.