İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı
İzmir'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.
8'i örgütün sivil kanadında, 15'i ise 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde yer alan ve ihraç edilmiş toplam 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin tamamı bu sabah polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
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